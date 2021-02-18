Панкратов-Черный об Андрее Мягкове: Зрители всегда сочувствовали его персонажам

Народный артист РФ Александр Панкратов-Черный в беседе с ФАН рассказал о магии персонажей Андрея Мягкова и поделился своим впечатлением от совместной работы над фильмом «Жестокий романс».

Панкратов-Черный подчеркнул, что Андрей Мягков был не только замечательным артистом, но и прекрасным человеком.

«Мягков был прекрасным интеллигентнейшим человеком и замечательным артистом, — поделился собеседник ФАН. — Он очень трогательный человек».

По словам актера, зрители очень любили Мягкова, но при этом сострадали его персонажам.

«Всегда зрители сочувствовали персонажам, которых Андрей Васильевич создавал на экране. Он обладал чудесным сценическим, кинематографическим обаянием, — отметил артист. — И в жизни, и на экране у Андрея были такие же роли, каким он был: веселый, открытый».

Напомним, что Александр Панкратов-Черный снимался с Андреем Мягковым в культовом фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс». Вспоминая о совместной работе над фильмом, актер подчеркнул высокий профессионализм Мягкова и его ответственный подход к актерскому делу.

При этом народный артист сообщил, что исполнитель роли Карандышева вел довольно замкнутый образ жизни.

«Я с Мягковым столкнулся только на фильме «Жестокий романс», но у нас не было с ним откровенных бесед. У нас была своя компания, он никогда не участвовал в наших посиделках, вел очень замкнутый образ жизни. Андрей Васильевич очень ответственно относился к профессии, раньше всех приходил на грим, на костюм».

Народный артист РСФСР Андрей Мягков скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти артиста могла стать острая сердечная недостаточность.

Ранее известная актриса театра и кино Светлана Немоляева в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями о работе с Андреем Мягковым и рассказала, чему он научил ее во время совместной работы.