Парагвай получит российскую вакцину «Спутник V» уже завтра

Ансунсьон, 18 февраля. Первая партия российской вакцины против коронавируса «Спутник V» будет доставлена в столицу Парагвая в эту пятницу. Об этом сообщил министр здравоохранения республики Хулио Массолени.

В рамках первой поставки в страну прибудет 4000 доз.

«Я только что получил подтверждение о доставке российской вакцины «Спутник V» в этот четверг (по местному времени. — Прим. ФАН). Она будет предназначена для тех, кто трудится на передовой: врачей отделений интенсивной терапии», — написал министр в своем Twitter.

Acabo de recibir confirmación respecto a llegada del primer lote de la vacuna Sputnik V para el jueves, destinada a proteger a la primerísima línea de atención: los equipos médicos de terapia intensiva. @msaludpy pic.twitter.com/ICdhUBajQA — Julio Mazzoleni (@MazzoleniJulio) February 16, 2021

Ранее президент Парагвая Марио Абдо Бенитес провел телефонные переговоры с президентом России Владимиром Путиным. Беседа состоялась по инициативе парагвайской стороны. Марио Абдо поблагодарил Россию за помощь в борьбе с пандемией COVID-19.

«Я провел отличную беседу с президентом России Владимиром Путиным. Мы договорились ускорить график поставок вакцин. Спасибо за помощь!», — заявил парагвайский лидер.

Mantuve una excelente conversación con el presidente de Rusia, Vladimir Putin. Acordamos impulsar un cronograma de envíos para lograr previsibilidad en llegada de más lotes de vacunas contra el COVID-19 en la brevedad, del total de 1 millón comprometidas.

¡Gracias por el apoyo! pic.twitter.com/4U2BDroXWC — Marito Abdo (@MaritoAbdo) February 17, 2021

Министерство здравоохранения Парагвая одобрило использование вакцины «Спутник V» в январе 2021 года в рамках ускоренной процедуры регистрации на основании результатов клинических испытаний вакцины в России. 5 февраля власти страны подписали контракт с Российским фондом прямых инвестиций (РФПИ) на поставку миллиона доз препарата. Начало массовой вакцинации населения Парагвая запланировано на 22 февраля.

Российский препарат уже используется для массовой вакцинации населения в Аргентине, Боливии и Венесуэле. Фармацевтические регуляторы Никарагуа, Сент-Винсента и Гренадин, Мексики зарегистрировали «Спутник V» в рамках ускоренной процедуры. В покупке российского препарата также заинтересованы правительства Гондураса, Панамы, Колумбии, Чили, Бразилии и Перу.

По данным исследования авторитетного медицинского журнала The Lancet, эффективность разработки института имени Гамалеи составила 91,6%.

С начала пандемии COVID-19 в Парагвае официально зарегистрировано 147 тысяч случаев заражения. 2 991 гражданин Парагвая скончался от осложнений от вируса. В настоящее время в больницах страны находятся 813 человек с подтвержденным диагнозом COVID-19, из них 232 пациента подключены к аппаратам искусственной вентиляции легких.