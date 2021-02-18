Белый праздник: полиция Боливии изъяла 160 кг наркотиков во время карнавала

Ла-Пас, 18 февраля. Специальные силы по борьбе с торговлей наркотиками (FELCN) провели 95 спецопераций в период карнавала в Боливии. Было изъято более полутора сотен килограмм наркотиков, сообщает пресс-служба подразделения в Twitter.

Durante carnavales la #FELCN incauto 160 kilos de #droga y aprehendió a 18 personas, causando una afectación económica al #narcotráfico de $us 394.255,00 dólares americanos, precio en Bolivia.

La lucha contra el narcotráfico no se detiene. https://t.co/f6UaEUCcjf pic.twitter.com/YooIKT4DU0 — Fuerza Especial de Lucha Contra el Narcotráfico (@FELCN_noticias) February 17, 2021

В период карнавала FELCN проводила операции по всей территории Боливии. Им удалось изъять 160 кг наркотических веществ: почти 79 кг гидрохлорида кокаина, более 77 кг прекурсоров кокаина и почти четыре килограмма марихуаны. Сообщается, что часть наркотиков была доставлена из Перу.

#BTVInforma

La #Felcn incautó en dos operativos de carnaval 77.32 Kg de cocaína base, 78.85 kg clorhidrato de cocaína, 3.83 kg marihuana y 10.862 kg de sustancias químicas; parte de los paquetes procede de #Perú. Hay 18 aprendidos.

Inf. José Manzaneda - BTV pic.twitter.com/EnyoEcVRJW — Bolivia tv Oficial (@Canal_BoliviaTV) February 17, 2021

Были задержаны 18 граждан Боливии и иностранцев. Полиция разрушила пять подпольных лабораторий, где производили наркотики, а также конфисковала семь транспортных средств.

«На общенациональном уровне было изъято 10,8 кг твердых психоактивных веществ и 8,9 л жидких веществ; также было осуществлено изъятие листьев коки», — рассказал заместитель министра социальной защиты и контролируемых веществ Хайме Мамани.

В результате операции «Карнавал» 16 февраля отряд FELCN обнаружил микроавтобус со спрятанными 55 пакетами гидрохлорида кокаина весом в 58 кг на дороге в Ачика-Арриба к югу от Ла-Паса. Водитель автобуса был задержан, а транспортное средство изъято.

В результате другой операции агенты FELCN конфисковали 33,7 кг кокаина, который был спрятан в джутовых мешках с картошкой внутри машины, припаркованной на дороге Ла-Пас – Оруро в районе города Патакамая.

Директор FELCN Эдвин Перес сообщил, что в результате проведенных операций общая сумма ущерба для наркоиндустрии составила 324,3 тыс. долларов. Эта сумма удвоилась бы за границей.

Кокаиновая индустрия в Боливии

Боливия занимает третье место в мире по производству кокаина после Колумбии и Перу. В стране разрешено выращивание листьев коки на территории площадью до 20 тыс. гектаров. Это считается «неотъемлемой частью национальной культуры». Большая часть выращиваемых объемов нелегально используется для изготовления наркотиков.

По данным ООН, торговля листьями коки принесла от 432 до 534 млн долларов за 2018 год. Международные мафиозные группировки экспортируют кокаин в Бразилию, Аргентину, Чили, а также в США и Европу по морским и воздушным путям и по суше.