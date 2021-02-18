Адмирал США признал сбагренные Украине катера Mark VI негодными для войны с Россией

В ВМС США признали, что запланированные к поставке Украине новейшие и сверхдорогие американские патрульные катера не годятся для войны против России. Тем самым американцы поставили украинских адмиралов в откровенно дурацкое положение.

С тем, как это произошло, разобрался обозреватель ФАН.

«Чтоб былó!»

Есть такая известная поговорка — «Дурак думкой богатеет». Чем дальше, тем больше возникает ощущение, что эта поговорка на самом деле является выдержкой из совершенно секретных руководящих документов Военно-морских сил Украины.

После распада СССР новонародившаяся «незалежная» своих ВМС, понятное дело, не имела. Но у прочих черноморских государств таковые силы имелись, поэтому в Киеве решили тоже завести себе нечто подобное. В основу военно-морской доктрины украинского государства были положены два основополагающих принципа: «чтоб былó» и «чтоб как у людей».

Строить собственный флот Киеву не хотелось, да и не по силам ему это было. Максимум, что там самостоятельно смогли осилить, это сочинить гимн ВМСУ. Все прочее украинские адмиралы постарались «отжать» у Черноморского флота. Сформированный таким нехитрым образом корабельный состав ВМСУ браво поднял жовто-блакитные флаги, после чего подвергся дичайшему «дерибану», списанию и продаже за бесценок в лом.

К моменту воссоединения Крыма с Россией боеспособность Военно-морских сил Украины уже уверенно валялась ниже плинтуса. То, что ВМСУ представляли собой после событий 2014 года, даже «флотилией» назвать было нельзя. Однако, дабы сохранить пафос на должном уровне, а также избежать сокращения адмиральских должностей, остатки былой украинской морской мощи (точнее — немощи) продолжали именоваться ВМСУ.

Чтобы пополнить корабельный состав своего плавучего цирка, украинские моряки начали бегать с протянутой рукой по западным странам, но хоть что-то «наныть» удалось только у американцев. Те как раз думали, куда бы сплавить списанные патрульные катера своей Береговой охраны, так что явление панов українських адміралів оказалось для американцев весьма кстати.

В итоге янки впарили «незалежной» свои разоруженные б/у катера типа Island. Официально — бесплатно. На деле же украинцам пришлось за расконсервацию, ремонт, подготовку, дооснащение и транспортировку двух «Айлендов» в Одессу, а также подготовку для катеров личного состава выплатить США более 10 млн долларов.

Введя в строй 13 ноября 2019 года пару «Айлендов», адмиралы ВМСУ принялись фонтанировать идеями о превращении этих «патрульников» то ли в торпедные, то ли в ракетные катера. На данный момент все подобные прожекты остались нереализованными. Имеющиеся в составе украинского «гранд флита» «Айленды» способны выполнять только функции «плавучих парт».

При этом в Одессе ожидают прибытия из Штатов еще нескольких таких же б/у «патрульников» и откровенно не знают, что с ними делать. Но заплатить за «бесплатно» передаваемый американцами хлам украинцам, конечно, придется.

«Теперь-то мы ух!..»

На фоне явного афронта с «Айлендами» украинские СМИ подчеркнуто оптимистично озвучили в марте минувшего года новость о планах ВМСУ получить из Штатов… новейшие (!) патрульные катера типа Mark VI. Мол, теперь-то мы ух!..

Напомним, что патрульные катера типа Mark VI были разработаны компанией SAFE Boats International. С 2014 года они строились в американском Бремертоне. Эти цельноалюминиевые катера имеют полное водоизмещение в 72 тонны и могут развивать ход до 45 узлов. Экипаж катера — 10 членов экипажа плюс 8 человек десанта. Вооружение: два дистанционно управляемых модуля с малокалиберными автоматическими пушками, шесть 12,7-мм пулеметов или 40-мм автоматических гранатометов на турельных установках.

Теоретически катер может также быть вооружен малогабаритными управляемыми ракетами ВGM-176В Griffin или Hellfire, практически же такой вариант вооружения катеров типа Mark VI ни разу реализован не был. Назначение катера — патрулирование портовой и прибрежной акватории, а также участие в спецоперациях типа высадки и эвакуации разведывательно-диверсионных групп.

Словом, «Шестерки» выглядели вполне «стильно, модно, молодежно» и, в отличие от тех же «Айлендов», действительно являлись новейшими изделиями американского ОПК.

Правда, у каждой медали, как известно, есть две стороны. Инновационность катеров типа Mark VI обернулась тем, что расчетная закупочная стоимость одного «патрульника» с момента начала проектирования катера и до закладки первой «Шестерки» выросла с 7 до 15 млн долларов, да и расходы на эксплуатацию новых единиц, даже по меркам ВМС США, оказались просто чудовищными. При этом эффективность «Шестерок» при выполнении предписанных им задач немногим превышала эффективность куда более дешевых надувных моторных лодок, а для чего-то более серьезного, чем с грозным видом носиться вблизи от берега, катера типа Mark VI явно не годились.

Поэтому американские адмиралы подумали-подумали, да и «урезали осетра» — вместо первоначально планируемых к закупке 48 катеров типа Mark VI US Navy приобрели только 12 и на этом решили закруглиться. Но SAFE Boats International к этому моменту уже вложилась в создание предприятия, предназначенного для массовой постройки «Шестерок». Компенсировать эти затраты из своего кармана командование ВМС США совершенно не собиралось. В Бремертоне было приуныли, но тут, как всегда очень вовремя, появились українські адмірали…

По итогам дальнейших американо-украинских переговоров 31 декабря 2020 года Минобороны США выдало компании SAFE Boats International контракт на сумму 19,969 млн долларов на подготовку к началу строительства первых двух патрульных катеров Mark VI для ВМСУ. Контракт планировалось реализовать к декабрю 2022 года.

Всего Украина должна была получить 16 инновационных «Шестерок». При этом постройка первых шести штук будет оплачена американцами (в счет военной помощи «незалежной»), а вот за остальные катера полностью платить придется уже Киеву. Разумеется, оплата транспортировки катеров из Штатов в Одессу, оплата подготовки экипажей для «Шестерок», а также все последующие расходы, связанные с эксплуатацией катеров, целиком ложатся на украинскую сторону. И да — ракетное вооружение в комплектацию запланированных к поставке Украине новейших американских «патрульников» не входит.

Честно говоря, условия получения украинцами 16 американских «Шестерок» вызвали у специалистов некоторое, скажем так, недоумение. Все прекрасно помнили, с каким скрипом Киев больше года (!) наскребал десяток миллионов долларов для получения из Штатов пары б/у «Айлендов». На этом фоне способность «незалежной» оплатить постройку десяти катеров типа Mark VI выглядела как ненаучная фантастика. Да и сама необходимость приобретения сверхдорогих и лишенных ударного вооружения американских «патрульников», чья реальная боевая ценность в случае столкновения с кораблями и катерами КЧФ приближалась к нулю, также вызывала изрядный скепсис.

Несмотря на вышеперечисленные нюансы с оплатой и вооружением «Шестерок», известие об их закупке вызвало среди украинских турбопатриотов бурю восторга. Последнюю изрядно подогрело заявление командующего ВМСУ контр-адмирала Алексея Неижпапы о том, что Украина первой после США получит патрульные катера типа Mark VI.

«Необходимо отметить, что Штаты их планировали только для себя и никому даже не предлагали. Это получилось потому, что мы разработали стратегию и поставили цели — как поэтапно развивать ВМС Украины!» — гордо добавил Неижпапа.

ВМСУ в луже

Все было замечательно, пока 15 февраля 2021 года американский интернет-ресурс The Drive внезапно не опубликовал заметку о том, что ВМС США планируют к концу сентября 2021 года… вывести из боевого состава все 12 своих новеньких «Шестерок». Просто потому что феноменальная стоимость постройки этих катеров, а равно и высокие расходы на их эксплуатацию совершенно не соответствуют реальной боевой ценности «патрульников» типа Mark VI.

Плюс к этому, как авторитетно отметил американский вице-адмирал Джеймс Килби (James Kilby), в сценариях боевых действий против России и Китая катера типа Mark VI «не очень нужны» (точнее, они вообще там бесполезны). При этом «Шестерки», по словам Килби, «очень дороги в обслуживании».

На минуточку, это сообщили не российские СМИ, а целый вице-адмирал, занимающий в ВМС США должность заместителя начальника военно-морских операций по боевому потенциалу.

Сказать, что после этого українські адмірали попали в откровенно дурацкое положение, значит ничего не сказать. Даже если списанные в Штатах «Шестерки» теперь достанутся ВМСУ абсолютно бесплатно (хотя, напомним, совершенно бесплатно янки не отдали украинцам даже старенькие и разоруженные «Айленды»), то от крайне высоких расходов на эксплуатацию катеров типа Mark VI у Неижпапы и Ко отмахаться никак не получится. И это при том, что, по признанию американской стороны, данные катера для боевых действий против России попросту не годятся!

Словом, в очередной раз ВМСУ сели в лужу — и поделом. Вот что бывает, когда при создании национальных военно-морских сил адмиралы руководствуются одним лишь принципом «чтоб былó!».