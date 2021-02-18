Анна Фроловцева об Андрее Мягкове: Был человеком с юмором, подкалывал меня

Известная советская и российская актриса театра и кино Анна Фроловцева призналась ФАН, что после того, как узнала о смерти Андрея Мягкова, слезы у нее текут рекой.

Заслуженная артистка РФ в эксклюзивном интервью рассказала о совместной работе с выдающимся артистом, в четверг ушедшем из жизни, и о том, каким он был человеком.

«Я не могу, вот все это время сижу и плачу, — отметила Фроловцева. — Он же — целая эпоха... У меня было два совместных фильма с Андреем Васильевичем. Это «Утренний обход» Аиды Ивановны Манасаровой и «Жестокий романс» Эльдара Александровича Рязанова. Помню, когда познакомились на первой картине, Мягков, человек с юмором, подкалывал меня».

По словам собеседницы ФАН, на втором фильме у нее с народным артистом РСФСР было уже более близкое общение.

«Он был потрясающим партнером, — подчеркнула Фроловцева. — Не могу сказать, что мы дружили, но при встречах всегда «здравкались», целовались, спрашивали: «Как дела?» У меня вот просто слезы текут рекой…»

В последнее время уходит много людей, которых актриса, как признается сама, хорошо знала, с кем работала и дружила.

«Уходят лучшие, — посетовала собеседница ФАН. — Я еще не отошла от смерти Бори Грачевского, дружбана моего. С Васей Лановым были знакомы, хоть и не слишком тесно общались. Все это так бьет по мозгам! Мне очень тяжело...»

Андрей Васильевич был прекрасным человеком, выдержанным, мужественным, свидетельствует артистка.

«Сейчас надо соболезновать Асе (вдове Мягкова Анастасии Вознесенской. — Прим. ФАН), — отметила Фроловцева. — Ей сейчас будет тяжело. Я потеряла мужа, поэтому знаю, что это такое. Они настолько были друг в друге!»

Андрей Мягков снялся почти в шестидесяти фильмах, среди которых огромное количество блестящих советских фильмов и телесериалов. Таких, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Жестокий романс», «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и других.

Анна Фроловцева снялась с этим актером в фильмах «Утренний обход» (1979 год) и «Жестокий романс» (1984).

Народный артист РСФСР скончался 18 февраля на 83-м году жизни. Ранее о коллеге и друге рассказал другой наш знаменитый актер театра и кино, режиссер Евгений Герасимов.