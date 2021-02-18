В Госдуме предложили поощрять работодателей за найм сотрудников от биржи труда

Москва, 18 февраля. В законопроект о создании единой цифровой платформы в сфере труда могут внести поправку о том, что работодателей будут поощрять за найм сотрудников от государственной службы занятости. Об этом журналистам рассказал первый замруководителя фракции «Единая Россия», соавтор документа Андрей Исаев.

«Ко второму чтению мы планируем внести поправки по согласованию с правительством, — сказал он. — Речь идет о мерах стимулирования работодателей, которые принимают работников по направлению государственной службы занятости».

Инициатива была внесена на рассмотрение Госдумы группой депутатов и сенаторов. Документом предлагается создание единой цифровой платформы в сфере занятости и трудовых отношений. При этом дистанционный формат поиска работы будет использоваться наравне с очным приемом в центрах занятости. Предлагается обязать ряд работодателей (федеральные, региональные и местные органы власти, а также тех, у кого в штате более 25 человек) размещать на цифровой платформе сведения обо всех своих вакансиях.

«Законопроект также предусматривает переквалификацию безработных в самозанятых, — добавил Андрей Исаев. — Помощь в регистрации и иную будут также оказывать сотрудники службы занятости».

Ранее председатель Государственной думы, соавтор новеллы Вячеслав Володин отметил, что закон является серьезным шагом к формированию единого и открытого рынка труда.