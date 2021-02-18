Они добалуются: экс-депутат Рады Журавко о раздувании Киевом темы «деоккупации» Крыма

Экс-депутат Верховной рады, украинский политик Алексей Журавко оценил планы Киева достроить дамбу для полного блокирования подачи воды в Крым. По мнению Журавко, попытка Украины лишить Крым воды бесперспективна, а все разговоры о «деоккупации» полуострова крайне опасны и могут привести к неожиданным для Киева последствиям.

Ранее украинский деятель Антон Кориневич, имеющий мифический статус «постоянного представителя президента Украины в Крыму», заявил, что у Киева есть планы достроить дамбу на Северо-Крымском канале, которая окончательно заблокирует возможность подачи днепровской воды в Крым до «деоккупации» полуострова.

Как отметил Алексей Журавко в комментарии ФАН, хотя все эти разговоры больше похожи на сотрясание воздуха, к ним стоит относиться достаточно серьезно.

«Все это связано с нынешней политикой Запада в отношении Украины, — отметил Журавко. — В том числе это потакание амбициям крымско-татарского населения, той его части, которая живет на Украине. По указке Запада среди них продолжают раздувать идеи воссоздания на полуострове некой «крымско-татарской автономии», но под управлением Киева».

Поэтому подобные политические вбросы отнюдь не просто сотрясание воздуха: за ними просматриваются опасные планы, к которым нужно относиться серьезно, считает экс-депутат Рады.

«Все эти концепции «деоккупации» Крыма — это фактически планы нападения на Россию. Это бурление, естественно, ни к каким реальным результатам не приведет. Сегодня все эти разговоры имеют одну цель — угодить западным хозяевам и отвлечь украинцев от проблем, которых на Украине выше крыши. Пока Киев в своей политике полностью подчинен Соединенным Штатам, постоянное раздувание крымской темы будет продолжатся», — уверен собеседник ФАН.

Журавко напомнил, что временная дамба на Северо-Крымском канале возведена еще в 2017 году, а подача воды на полуостров прекращена в 2014, и с тех пор Крым вполне научился обходиться собственными водными запасами.

«Ну растратят эти киевские деятели еще деньги, достоят эту дамбу, и что это даст? Ровным счетом ничего. А вот все эти опасные разговоры о «деоккупации» приведут только к одному. Они доиграются до того, что возродится историческая область Таврида, в которую, кроме Крыма, войдут Одесса и Херсон. Они добалуются», — предупредил Алексей Журавко.

Крым воссоединился с Россией в марте 2014 года по итогам референдума, на котором за это решение проголосовало абсолютное большинство жителей полуострова. Москва неоднократно подчеркивала, что воссоединение состоялось в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН.

Однако Киев и его западные покровители так и не признали российский статус Крыма. Украина неоднократно пыталась задушить Крым блокадой, в том числе водной. Еще в 2014 году Киев перекрыл Северо-Крымский канал, по которому на полуостров поступала основная часть пресной воды. Однако Крым научился обходиться собственными ресурсами, и сегодня воды на полуострове достаточно.