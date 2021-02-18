Российская ракета способна уничтожить авианосец США с одного удара



Как российское ядерное вооружение сможет отправить эскадру США на дно, рассказал военный обозреватель «Комсомольской правды», полковник в отставке Виктор Баранец в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Наличие большого количества авианосцев у США заставило нас пораскинуть мозгами и искать своеобразное «противоядие». Была изобретена и испытана ракета «Циркон». Мы способны одной этой ракетой потопить такую гигантскую «морскую корову», как авианосец», — заявил Виктор Баранец.

Он также рассказал, что основная цель «Циркона» — надводные корабли противника разных классов (от фрегатов до авианосцев), а также его наземные военные объекты в радиусе поражения. Скоростные характеристики «Циркона» (до 9000 км/ч или 2500 м/с) делают ее недоступной для существующих систем ПРО противника. От такой ракеты практически невозможно увернуться, а также нельзя своевременно обнаружить ее запуск.

«Я читал одного американского генерала, призывающего США одуматься и вообще не заниматься строительством крупных авианосцев, поскольку одна русская ракета может превратить их в гигантское кладбище, а ведь на каждом авианосце экипаж составляет порядка пяти тысяч человек. При этом стоимость «Циркона» не 12 миллиардов долларов, как у атомной подводной лодки, а 1,5 миллиона долларов», — рассказал Баранец.

Но это не единственная ракета, которая может уничтожить весь флот США.

«Я уже не говорю о нашем беспилотнике «Посейдон», который идет на глубине 1 км со скоростью 200 км/ч, способном со своей ядерной боеголовкой зарыться в американское побережье и ждать боевой команды и взорвать порт, где будет на ремонте находиться половина американских авианосцев», — отметил полковник в отставке.

Ранее ФАН сообщал, что военный обозреватель объяснил, почему США не пробить щит обороны России.