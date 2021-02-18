Владимир Хотиненко увидел в смерти Андрея Мягкова печальную особенность этого года

Ушла важная нота в этой жизни, заявил режиссер и актер Владимир Хотиненко, комментируя ФАН известие об уходе актера Андрея Мягкова.

«Это большая потеря. Понимаете, с Мягковым что-то чуткое было связано — с его ролями, с ним самим… В этом мире он как-то очень был нужен, но, видимо, понадобился на том свете. Как-то печально, печально-печально», — поделился своими мыслями заведующий кафедрой режиссуры ВГИК, прервавший занятие со студентами.

Трагическая новость натолкнула собеседника ФАН на мысли о печальной особенности последних месяцев.

«В этом году, в этот период, так много уходов — просто слов уже нет. Есть просто печаль», — добавил Хотиненко.

Ранее стало известно, что советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти артиста могла стать острая сердечная недостаточность.

Андрей Васильевич Мягков дебютировал в кино в 1965 году, сыграв роль дантиста Чеснокова в фильме «Похождения зубного врача». Актера прославила многолетняя работа с режиссером Эльдаром Рязановым. Он стал героем знаменитых кинокартин «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и «Гараж».

На прославившую его роль Жени Лукашина Мягков попал практически случайно. Добрая история любви остается любимой комедией многих россиян.

Режиссер Владимир Хотиненко известен российскому зрителю по таким работам, как «72 метра» (2004 год), «Поп» (2009 год), «Зеркало для героя» (1987 год), «Прибытие поезда» (1995 год), «По ту сторону волков» (2002 год), «Гибель империи» (2005 год). В 1994 году Владимир Иванович сыграл капитана подводной лодки в фильме Алексея Капилевича «Самолет летит в Россию» и ростовщика в своем сериале «Достоевский». Всего в актерской копилке Хотиненко — не менее семи картин.