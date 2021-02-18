Губерниев назвал причину провального выступления биатлониста Логинова

В словенской Поклюке завершились уже семь гонок чемпионата мира по биатлону. Россияне — в роли отстающих. Лучшие результаты показывают те, от кого этого никто не ожидал. Ранее 22-летний дебютант Карим Халили без промахов отстрелял четыре рубежа и, финишировав шестым, показал лучший результат нашей сборной. Но почему-то российские тренеры ставят амбициозного Халили на международные старты раз в год, если повезет.

Идеально чистая стрельба нашим сборникам — уже не помощник. Даже при многочисленных ошибках иностранных соперников россияне лишь пытаются отстать от них не так сильно. Не получается и это. Только на лыжне россияне проигрывают лидерам больше двух минут. Наши спортсмены уступают даже представителям совсем небиатлонных держав — японцам, бельгийцам, румынам, канадцам и американцам, начинающим заниматься этим видом спорта в основном в студенческие годы. С чем могут быть связаны такие провалы? Вопросов много, ответов — нет.

Спортивный телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Telegram-канале намекнул на главную проблему нашей нынешней биатлонной сборной. Виной всему — самостоятельная работа спортсмена.

«С самоподготовкой Логинова и Елисеева надо заканчивать, видимо... Логинов который год уже тренируется сам и планы пишет себе сам, но где же личный тренер Касперович? Неужели в Болгарии?» — написал он.

Также Губерниев призвал наставников российской сборной обратить внимание на 22-летнего Халили, который, по мнению комментатора, заслужил место хотя бы в эстафете.

«Ставьте Халили, тренеры! Не бойтесь, рискуйте. Хуже точно не будет, тренеры. Парень не подведет», — неравнодушно посоветовал он.

54-й чемпионат мира по биатлону стартовал в Словении 10 февраля. В мировом первенстве принимают участие более 300 лучших биатлонистов планеты из 38 стран. После семи соревновательный дней россияне остаются без медалей турнира. Сборная РФ рискует установить антирекорд по результатам на чемпионатах мира за всю историю выступлений. Впереди остается пять дисциплин, в которых наши спортсмены могут постараться зацепиться призовые места: супермикст, мужская и женская эстафеты, а также два масс-старта в заключительный день.

Ранее биатлонист сборной Швейцарии Йоша Буркхальтер в интервью ФАН рассказал, почему восхищается коллегами из РФ. Также он признался, что в юности ему нравилось наблюдать за противостояниями россиянина Антона Шипулина и француза Мартена Фуркада.