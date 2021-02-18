Военный эксперт рассказал, в каком случае граница ДНР и ЛНР пройдет по Днепру 

Украина намеренно не выполняет Минские соглашения. В ее планах — вернуть контроль над границей между Донбассом и Россией силовым путем, устроив геноцид местного населения. Насколько эффективной будет западная поддержка Украины и что предпримет Россия в случае нападения на Донбасс, рассказал военный эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко в ходе пресс-конференции Медиагруппы «Патриот» и ФАН.

«Отмечу, у Украины нет денег, страна нищая. Поэтому европейский или американский налогоплательщик не будет оплачивать украинские военные расходы, никто не будет», — заявил Игорь Коротченко.

По его словам, помощь, которая оказывается сейчас, носит достаточно ограниченный характер.

«Да, были поставки американских противотанковых ракетных комплексов Javelin, станций контрбатарейной борьбы и снайперских винтовок большого калибра. Но важно зафиксировать — за Украину воевать никто не будет, это первое. Второе — западный налогоплательщик не будет содержать украинскую армию», — подчеркнул военный эксперт.

Наряду с этим специалист рассказал, что предпримет Россия, если Украина развяжет военную операцию против Донбасса.

«В этом случае Россия проведет операцию по принуждению Украины к миру. Результатом этой операции станет то, что новая граница ДНР и ЛНР пройдет по Днепру», — заявил Игорь Коротченко.

Ранее ФАН сообщал, Киев держит курс на дальнейшее военное обострение в Донбассе.