Единая цифровая биржа труда появится в России

Москва, 18 февраля. Цифровизация системы занятости позволит сделать доступной информацию о рынке труда. Об этом рассказал председатель Госдумы Вячеслав Володин, передает корреспондент ФАН.

На рассмотрение нижней палаты парламента поступил законопроект, направленный на совершенствование госполитики в сфере занятости населения. Новеллой предусматривается создание единой для всей страны цифровой платформы в сфере труда. Отмечается, что дистанционный способ поиска работы будут использовать наравне с очным приемом в центрах занятости.

Автором документа выступила группа депутатов и сенатов во главе с Вячеславом Володиным и спикером Совета Федерации Валентиной Матвиенко.

«Пандемия показала, насколько важно развивать электронный формат госуслуг. Создание единой цифровой платформы в сфере занятости расширит возможности трудоустройства для граждан, упростит для работодателей поиск персонала, позволит снять межрегиональные барьеры и максимально приблизит всю систему к нуждам людей», — приводит слова Володина пресс-служба Госдумы.

По словам политика, законопроект направлен на повышение качества и оперативности работы служб занятости. К примеру, справки, которые необходимо предоставлять для постановки на учет и назначения пособия, будут появляться автоматически.

«Все это будет способствовать решению важнейшей задачи, которую поставил президент, — снижению безработицы», — отметил Володин.

По его мнению, инициатива является серьезным шагом к формированию единого открытого и прозрачного рынка труда. Парламентарий заметил, что это крайне важно для тех, кому сложнее найти работу, — людям с ограниченными возможностями, предпенсионерам, а также молодежи без опыта. Спикер Госдумы сообщил, что законодатели планируют обсудить новеллу с работодателями, профсоюзами и экспертами.

За единой цифровой платформой в сфере занятости и трудовых отношений «Работа в России» будет закреплен весь функционал по электронному предоставлению государственных услуг и функций в области содействия занятости населения. Центры занятости помогут гражданам зарегистрироваться с использованием цифровой платформы, а информацию и справки от граждан и работодателей можно будет получать через систему межведомственного взаимодействия.