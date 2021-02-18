Судан надеется на укрепление отношений с новым правительством Ливии

Хартум, 18 февраля. Судан позитивно оценил проходящие в Ливии политические процессы после избрания нового Президентского совета и главы переходного правительства, говорится в официальном заявлении МИД страны.

Министр иностранных дел Марьям аль-Махди ас-Садик выразила надежду на сотрудничество с временной исполнительной властью североафриканского государства для «укрепления региональной стабильности».

«Необходимо объединить усилия для достижения более позитивных шагов по урегулированию ливийского кризиса путем организации всеобщих выборов в декабре 2021 года, чтобы люди вернулись к безопасной жизни», — заявила глава МИД Судана.

Аль-Махди добавила, что Хартум также заинтересован в сотрудничестве с Правительством национального единства с целью повышения стабильности в регионе и укрепления двусторонних отношений.

Ранее международная редакция Федерального агентства новостей сообщала, что глава переходного Президентского совета Ливии озвучил важные задачи, стоящие перед властями. Приоритетным является объединение вооруженных сил и государственных институтов.