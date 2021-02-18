Приехавший на приговор Шевченко экс-председатель «Открытой России» в ресторане оскорбил журналиста, ожидая «солидную порцию донских раков»

Сегодня будет оглашен приговор Анастасии Шевченко — с марта 2018 года члену федерального совета иностранной неправительственной организации Open Russia Civic Movement, Open Russia (общественное сетевое движение «Открытая Россия», Великобритания), которая признана в РФ нежелательной. Журналисту и блогеру Сергею Рулеву накануне стало известно, что в одном из самых дорогих ресторанов Ростова-на-Дону, где подают пиво и раков, собрались представители бывшего и нынешнего руководства «Открытой России», которое почему-то именно посиделками в пафосном заведении решило поддержать Шевченко перед оглашением приговора.

Вся тусовка «Открытой России» съехалась накануне приговора Анастасии Шевченко в Ростов-на-Дону. Журналистское и блогерское чутье Сергея Рулева привело его в один из самых дорогих ресторанов Ростова-на-Дону, где состоятельные местные жители и гости города пьют пиво и едят раков, — чтобы он заснял, как развлекаются коллеги Шевченко перед приговором.

«В то время, когда подсудимая по ст. 284.1 УК РФ Анастасия Шевченко из Ростова находится в ожидании приговора... Ее «друзья» по «Открытой России» спокойно и весело развлекаются... Кстати, ну в очень дорогом кабаке, даже по московским меркам», — пишет об этом местный телеграм-канал «ИнформБюро ЮФО».

Меня нисколько не удивляет то, что деньги на дорогие рестораны у коллег Шевченко есть. Я уже публиковал данные о том, что части из них регулярно делали переводы западные фонды французского и голландского подразделений European Choice, что было зафиксировано в ходе судебных заседаний по делу Анастасии Шевченко. А о зарплатах нынешних руководителей «Открытой России» рассказывал на канале «Соловьев Live» телеведущий Владимир Соловьев.

Так кого же заснял в ресторане Сергей Рулев? Кто в Ростов-на-Дону из Москвы пожаловал? Прежде всего, экс-председатель «Открытой России» Александр Соловьев. Почему я остановился именно на нем? Все потому, что у этого человека, вероятно, проблемы с воспитанием.

Он с ходу выпалил Рулеву: «Ступайте подобру-поздорову», — а затем оскорбил журналиста и блогера, заявив, что это из-за него Анастасия Шевченко мучается.

На это Рулев ответил: «Произошло это не из-за меня, а из-за того, что это вы ее туда втащили, из-за того, что Родину очень любите и деньги иностранные».

За столом в этот вечер с Соловьевым также оказалась нынешний председатель «Открытой России» Анастасия Буракова, руководитель ее московского отделения Сергей Власов, а также координатор организации Мария Кузнецова.

Вот так группа поддержки проводит время, коротая часы до решения суда, который поставит точку в истории с тем, сколько же «Открытых Россий» в России. Но что-то мне подсказывает, что в приговоре Анастасии Шевченко впервые прозвучит, что вся структура «Открытки», которая работает по сей день в РФ, — это единственная и неповторимая структура Ходорковского, которая уже давно признана в России нежелательной. Тем самым будет нанесен сильнейший удар по всем ее представителям, которые в последние пару лет активно пытались мимикрировать под независимую российскую общественную организацию.