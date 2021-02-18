Светлана Немоляева поделилась главным уроком от Андрея Мягкова

Известная актриса театра и кино Светлана Немоляева в беседе с ФАН поделилась воспоминаниями о работе с Андреем Мягковым и рассказала, чему он научил ее во время совместной работы.

Напомним, Немоляева и Мягков вместе снялись в таких знаковых фильмах Эльдара Рязанова, как «Гараж» и «Служебный роман». По словам актрисы, у Андрея Васильевича также была масса других важных работ.

«Он был изумительным артистом, которому было подвластно все: и драма, и трагедия, и комедия», — отметила собеседница ФАН.

Народная артистка РСФСР рассказала, что именно Мягков научил ее мастерству импровизации.

«Роскошный импровизатор! И с ним было очень легко, — подчеркнула актриса. — Андрей Васильевич был очень душевный, легкий партнер. Во всяком случае, мне с ним было легко — работать на съемочной площадке было одно счастье. И я училась у него импровизации, потому что я сама лишена этого качества. А Андрей был просто поразителен. Он был соавтор своих работ, своих ролей. Вместе с Рязановым они творили! И очень часто то, что придумывал Андрюша, оставалось в кино».

Немоляева выразила глубокое сожаление, что уходит целое поколение легендарных артистов, к которому, несомненно, относится и Андрей Мягков.

«Это печально, потому что они оставили невосполнимый след, — поделилась актриса. — Я очень печалюсь, очень грустно и жалко. Конечно, приношу соболезнования семье Андрея, которой тяжелее всех, его родному театру — МХТ им. Чехова, в котором он столько лет проработал. И, конечно, всем зрителям, которые помнят Андрея Мягкова и любят его фильмы и работы».

Андрей Васильевич Мягков дебютировал в кино в 1965 году. Актера прославила многолетняя работа с режиссером Эльдаром Рязановым. Он стал героем знаменитых кинокартин, в том числе таких, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и «Гараж».

Ранее советский и российский актер театра и кино Евгений Герасимов заявил ФАН, что на доме, где жил его коллега Андрей Мягков, обязательно должна появиться памятная доска.

Отметим, что Светлана Немоляева во вчерашнем эксклюзивном интервью ФАН заявила, что современный зритель устал от экспериментов на сцене и хочет видеть традиционный театр.