Иосиф Пригожин рассказал, как Андрей Мягков стал «членом его семьи»

Смерть актера Андрея Мягкова стала невосполнимой утратой для всего нашего поколения. Об этом в беседе с ФАН рассказал продюсер Иосиф Пригожин.

О кончине актера Иосиф Пригожин узнал от корреспондента Федерального агентства новостей. Новость глубоко потрясла и огорчила продюсера.

«Это просто невероятно. Одного за другим мы теряем такую плеяду достойнейших людей. Уходит цвет нации и русской культуры — великие актеры, чьи фильмы нас воспитывали. Эти люди подавали нам пример. Для нашего поколения — это большая потеря», — сказал продюсер.

Собеседник ФАН рассказал о том, что всегда лично для себя выделял в артисте.

«У Андрея Мягкова много замечательных ролей, но его можно выделить и как личность. Все его работы в кино носят особый характер. Он такой интеллигентный, воспитанный», — подчеркнул муж певицы Валерии.

По словам Пригожина, вместе с родными он уже давно воспринимал актера как близкого человека.

«Нам его будет очень-очень не хватать. К сожалению, мы никогда не были с ним знакомы. Знали его только по ролям и интервью. Можно сказать, что он был членом нашей семьи. Многие артисты становятся для нас близкими, когда вызывают симпатию, любовь», — поделился Иосиф Пригожин.

Ранее Федеральное агентство новостей сообщило о том, что на 83-м году жизни скончался советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков.