Каждый россиянин, который владеет автомобилем, должен платить транспортный налог. Это один из обязательных платежей, установленных Налоговым кодексом РФ наряду с имущественным и земельным. Но если по последним двум налоговым сборам законом предусмотрены льготы для людей пенсионного возраста, то с транспортным налогом все иначе.

Платят ли пенсионеры транспортный налог? В какой сумме? Есть ли возможность уменьшить размер платежа или совсем избежать налогового бремени? О нюансах расчета налога на транспорт для пенсионеров журналисту ФАН рассказала испаноговорящий юрист, член Международной ассоциации русскоязычных адвокатов Лара Базоева.

Существует ли транспортный налог для пенсионеров

По закону плательщиками данного сбора признаются лица, на которых зарегистрированы транспортные средства. Если пенсионер владеет автомобилем, на него распространятся действие налогового законодательства. Даже если он не пользуется машиной, давно отдал ее детям, не садится за руль по состоянию здоровья, но в органах ГИБДД есть данные, что ему принадлежит авто, налог платить придется. Его сумма во многом зависит от того, в каком регионе проживает пенсионер и есть ли у него дополнительные льготы.

«Федеральные льготы положены всем пенсионерам России, — заметила Базоева. — Речь идет о льготах по оплате коммунальных услуг, об уменьшении налоговой нагрузки по недвижимому имуществу, покупке проездных билетов для пенсионеров на городской транспорт, оплате лекарственных препаратов и других видах социальной помощи. Этот перечень общий для всех регионов страны. Но существуют и региональные льготы, к которым и относится транспортный налог. В силу того, что он отнесен к ведению местных властей, право на данную льготу и порядок ее использования определяются законами того субъекта РФ, в котором гражданин проживает».

От чего зависит размер налога на автомобиль для пенсионеров

Несмотря на то, что налоговый кодекс не исключает людей пенсионного возраста из категории плательщиков транспортного налога, закон позволяет региональным властям вводить для них послабления. Льготы по данному виду налогообложения имеют социальную направленность, потому к льготникам обычно относят инвалидов, пенсионеров, участников войны, лиц, имеющих госнаграды. Они освобождаются от уплаты в целом или частично.

При расчете налога учитывается, какой именно автомобиль в собственности у гражданина. Чем старше машина и чем «слабее» ее двигатель, тем ниже будет сумма платежа.

По закону региональные власти могут использовать пониженные ставки при расчете сумм для владельцев авто с небольшой мощностью двигателя — до 150 л.с., и даже полностью отменить для них налоговое бремя. Однако упразднить транспортный налог вряд ли возможно, так как он служит важным источником пополнения местных бюджетов и должен направляться на ремонт и обслуживание дорожной сети.

Где узнать о льготах пенсионерам по налогу на автомобиль

Так как в каждом регионе существуют свои льготы и нормы расчета налога, чтобы получить актуальную информацию, пенсионеру необходимо обратиться в органы соцзащиты, МФЦ или администрацию по месту жительства. Также ответить на вопросы о расчете и льготах могут сотрудники местной налоговой службы.

Если есть возможность воспользоваться электронными сервисами, можно зайти на официальный сайт ФНС. Там есть раздел справочной информации о налогах и льготах и налоговый калькулятор, с помощью которого можно рассчитать сумму платежа с учетом послаблений, действующих в конкретном регионе.

Однако важно понимать, что сведения, которые предоставляются в открытом доступе на сайтах, носят рекомендательный характер. Если вы хотите получить официальную информацию из первых рук, обращайтесь с письменным заявлением в местную администрацию или в отделение ФНС по месту жительства.

«После обращения с письменным заявлением вам будут обязаны предоставить письменный ответ со ссылками на закон, — уточнила Базоева.— В случае если кто-то скажет, что вам льготы не положены, этот ответ может очень пригодиться».

Как рассчитать налог на машину пенсионерам

Самостоятельно рассчитывать ничего не нужно. Это делают налоговики, которые ежегодно рассылают налогоплательщикам уведомления. Документ приходит по почте или появляется в электронном виде в личном кабинете гражданина на сайте ФНС.

Для расчета в налоговой используют данные об имуществе граждан, которые поступают из государственных инстанций. Сведения об автомобилях предоставляют органы ГИБДД. Если пенсионер купил авто или продал, информация об этом оперативно придет в местную налоговую службу, уведомлять об этом налоговиков специально не нужно.

А вот если гражданин получил льготу, например, ему была установлена инвалидность или присвоен другой социальный статус, который дает право на налоговые послабления, об этом стоит уведомить ФНС, чтобы сумму налога оперативно пересчитали.

Уведомление с размером платежа должно поступить минимум за месяц до конечной даты оплаты, а это 1 декабря или следующий рабочий день, если дата выпадает на выходной. В электронном виде платежки обычно приходят раньше: в личном кабинете на сайте ФНС они появляются уже летом или в начале осени. По общему правилу граждане платят в текущем году за предыдущий. Это значит, что если пенсионер продал авто в этом году, от уплаты налога он не освобождается. Он должен будет внести платеж и в нынешнем году и даже в следующем, но в уменьшенном размере — только за те месяцы, в течение которых он еще владел машиной.

«Если за 30 дней до наступления срока оплаты вы не получили налоговое уведомление на свое налогооблагаемое имущество, вам необходимо проинформировать налоговые органы об этом — это ваша обязанность», — посоветовала Лара Базоева.

Если платеж не будет внесен вовремя, он перейдет в разряд налоговой задолженности. Узнать о задолженностях и погасить их можно с помощью электронных сервисов — сайтов «Госуслуги» и «Налог.ру». Для этого нужно быть зарегистрированным пользователем порталов с личным кабинетом и подтвержденной учетной записью.