Таджик пытался сжечь двух женщин и грудного ребенка в частном доме в Пушкино

Московская область, 18 февраля. Гражданин Таджикистана облил бензином комнату, в которой находились женщина и ее родственница с грудным ребенком. Как стало известно ФАН, таким образом он хотел отомстить хозяину жилища за его гулящую дочь.

Правоохранители выяснили, что 21 января в подмосковном Пушкино 55-летний мужчина залез через окно в дом по улице Ленточка. На тот момент в жилище находились 33-летняя подруга хозяина и ее 21-летняя родственница с грудным ребенком.

Мужчина под угрозой убийства заставил женщин связать себе руки принесенной с собой веревкой. После этого он взял канистру с бензином, облил комнату, в которой находились люди, горючей смесью, закрыл входные двери и сбежал. Женщины смогли выбраться из горящего здания и спасти ребенка. После этого их госпитализировали в местную больницу с ожогами различной степени тяжести. Ребенок в огне не пострадал.

17 февраля правоохранители по данному факту возбудили уголовное дело по статье УК РФ «Убийство». Пиромана задержали и поместили в изолятор временного содержания.

«Злодей прописан в городе Балабаново Калужской области. В столичном регионе он находится на заработках. Некоторое время назад он стал встречаться с дочерью хозяина подожженного дома. Но дама оказалась гулящей женщиной и несколько раз наставила ему «рога». Поэтому он решил устроить в доме ее родителей пожар. Находившиеся там женщины никакого отношения к конфликту пиромана и владельца дома, который, кстати, тоже таджик, не имеют. Можно сказать, что они случайно попали под раздачу», — рассказал ФАН источник, близкий к следственным органам.

Если вина задержанного мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.