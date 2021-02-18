Упрямая автоледи спровоцировала затор в Пензе из-за нежелания уступить дорогу

Пенза, 18 февраля. Неуступчивая пензячка отказалась уступать право проезда встречным автомобилям, спровоцировав возникновение затора. Видеозаписью инцидента, произошедшего на улице Лядова 18 февраля, одна из очевидиц поделилась в соцсети «ВКонтакте».

На кадрах видно, что из-за большого количества неубранного снега с правой стороны двухполосной дороги ширина ее значительно сократилась, отчего встречный разъезд на данном участке затруднен. Тем не менее водитель автомобиля марки Toyota, двигаясь по расчищенной полосе противоположного направления, наотрез отказалась пропустить встречные автомобили, перегородив путь. Из-за неуступчивой пензячки на улице образовался затор. На требование водителей уступить дорогу она ответила лишь неприличным жестом.

Ранее ФАН сообщал, что на 749 километре федеральной трассы М5 «Урал» сошел в кювет автовоз, на борту которого находились восемь новых автомобилей.