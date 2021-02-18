Евгений Герасимов предложил повесить памятную доску на доме, где жил Андрей Мягков

Знаменитый советский и российский актер театра и кино Евгений Герасимов заявил ФАН, что на доме, где жил его коллега Андрей Мягков, обязательно должна появиться памятная доска.

Народный артист РФ в эксклюзивном интервью сказал, что уже знает о кончине в четверг народного артиста РСФСР, которому было 82 года.

«Только что услышал об этом, и это на самом деле очень печальная и грустная новость, — признался Герасимов. — Он болел очень серьезно в последнее время… Очень жалко! Это — потрясающий актер, очень интересный и умный человек».

По словам собеседника ФАН, Андрей Васильевич очень требовательно относился и к себе, и к своей работе, при этом особенно к себе никого близко не допускал, потому что не любил панибратства.

«Я рад, что мы с ним дружили. У нас с Мягковым давно и как-то сразу сложились замечательные отношения, — отметил Герасимов. — Он великолепно сыграл в моей картине «Туман рассеивается». Это был его последняя актерская работа [в карьере]... Еще мы снялись вместе в сериале «Моя судьба».

В заключение собеседник ФАН, который, в том числе, является депутатом Московской городской думы, выразил уверенность, что на доме, где жил Мягков, обязательно должна появиться памятная доска.

«Конечно, и Дума, и я поддержим [такую инициативу] обязательно», — пообещал Герасимов.

Андрей Мягков снялся почти в шестидесяти фильмах, среди которых огромное количество прекрасных советских фильмов и телесериалов: «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром», «Жестокий романс», «Гараж», «Братья Карамазовы», «Дни Турбиных» и другие.

Последним проектом в карьере уроженца Ленинграда стал сериал «Туман рассеивается», снятый Евгением Герасимовым в 2010 году. Андрей Мягков скончался в ночь на 18 февраля на 83-м году жизни.