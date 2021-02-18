Милонов выступил против празднования Дня ЗОЖ в России

Введение нового праздника — Дня ЗОЖ в России — не будет способствовать популяризации спорта и отказа от вредных привычек. Таким мнением в комментарии ФАН поделился депутат Госдумы России Виталий Милонов.

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения в России нового праздника — Дня здорового образа жизни. Он предложил сделать 7 апреля (Всемирный день здоровья) выходным.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — отметил он в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что новый праздничный день в России вводить не нужно, и заметил, что в дополнительный выходной большинство россиян не будут уделять время занятиям физкультурой.

«Это, конечно, хорошее пожелание. Сомневаюсь, что оно поспособствует популяризации здорового образа жизни. Это напоминает мне советские дни здоровья, когда все бухали и не работали. Мне кажется, пропаганда ЗОЖ должна идти несколько другими путями, а не просто выражаться в предоставлении выходного дня. Тогда в этот праздник нужно запретить работу алкогольным магазинам и табачным лавкам. Но опять же: какой будет от этого эффект — непонятно. Пропаганда ЗОЖ должна вестись каждый день, без выходных. Новый праздник здесь излишен», — сказал он.

Ранее Виталий Милонов раскрыл размер депутатской зарплаты актрисы Анастасии Мельниковой. По словам Милонова, депутат ЗакСа в год получает около 2 млн рублей с учетом всех премий и надбавок. В месяц выходит примерно 150-160 тысяч. Парламентарий добавил, что все данные о зарплатах госслужащих хранятся в сведениях о доходах и каждый год обновляются.