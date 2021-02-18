Выбор региона Поиск
AR
18+
Регионы {{ region.title }}
Закрыть
Лента новостей
Популярное
Россия

Милонов выступил против празднования Дня ЗОЖ в России

Милонов объяснил излишество нового праздника в России

Введение нового праздника — Дня ЗОЖ в России — не будет способствовать популяризации спорта и отказа от вредных привычек. Таким мнением в комментарии ФАН поделился депутат Госдумы России Виталий Милонов.

Член Общественной палаты РФ, руководитель проекта «Трезвая Россия» Султан Хамзаев выступил с инициативой введения в России нового праздника — Дня здорового образа жизни. Он предложил сделать 7 апреля (Всемирный день здоровья) выходным.

«Прошу вас рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 апреля (во Всемирный день здоровья) выходного праздничного Дня здорового образа жизни в России, который граждане страны вместе с подрастающими поколениями смогут посвятить занятиям физической культурой и спортом», — отметил он в письме министру здравоохранения Михаилу Мурашко.

Виталий Милонов в беседе с ФАН заявил, что новый праздничный день в России вводить не нужно, и заметил, что в дополнительный выходной большинство россиян не будут уделять время занятиям физкультурой.

Милонов объяснил излишество нового праздника в России

«Это, конечно, хорошее пожелание. Сомневаюсь, что оно поспособствует популяризации здорового образа жизни. Это напоминает мне советские дни здоровья, когда все бухали и не работали. Мне кажется, пропаганда ЗОЖ должна идти несколько другими путями, а не просто выражаться в предоставлении выходного дня. Тогда в этот праздник нужно запретить работу алкогольным магазинам и табачным лавкам. Но опять же: какой будет от этого эффект — непонятно. Пропаганда ЗОЖ должна вестись каждый день, без выходных. Новый праздник здесь излишен», — сказал он.

Ранее Виталий Милонов раскрыл размер депутатской зарплаты актрисы Анастасии Мельниковой. По словам Милонова, депутат ЗакСа в год получает около 2 млн рублей с учетом всех премий и надбавок. В месяц выходит примерно 150-160 тысяч. Парламентарий добавил, что все данные о зарплатах госслужащих хранятся в сведениях о доходах и каждый год обновляются. 

Новости партнеров