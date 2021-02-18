Лариса Гузеева странно отреагировала на новость о смерти Андрея Мягкова

Москва, 18 февраля. Актриса и телеведущая Лариса Гузеева странно отреагировала на новость о смерти известного актера Андрея Мягкова. Напомним, что они сыграли вместе в фильме Эльдара Рязанова «Жестокий романс».

Гузеева ответила на звонок корреспондента ФАН и сухо сообщила, что не знала о кончине актера, после чего бросила трубку без каких-либо комментариев.

«Я не в курсе», — весьма резко ответила актриса.

После повторного звонка Гузеева повела себе более странно.

«Вас добавить в черный список?!» — возмутилась артистка, ни обронив ни слова о скончавшемся актере.

Ранее стало известно, что советский и российский актер театра и кино Андрей Мягков скончался на 83-м году жизни. Предварительной причиной смерти артиста могла стать острая сердечная недостаточность.

Андрей Васильевич Мягков дебютировал в кино в 1965 году, сыграв роль дантиста Чеснокова в фильме «Похождения зубного врача». Актера прославила многолетняя работа с режиссером Эльдаром Рязановым. Он стал героем знаменитых кинокартин, в том числе таких, как «Служебный роман», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Жестокий романс» и «Гараж».

На прославившую его роль Жени Лукашина Мягков попал практически случайно. Добрая история любви остается любимой комедией многих россиян.