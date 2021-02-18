Застреленная из дробовика в Чите 9-летняя девочка воспитывалась в многодетной семье

Чита, 18 февраля. Забайкальские следователи возбудили уголовное дело по факту расстрела 9-летнего ребенка. Как стало известно ФАН, школьница воспитывалась в многодетной семье и хорошо училась.

Установлено, что 17 февраля около 17:30 в Железнодорожном районе города Читы произошло убийство малолетнего ребенка. Подозреваемый в убийстве — сосед семьи, в которой воспитывалась погибшая. Мужчину задержали.

«По данному факту в отношении местного 33-летнего жителя возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Убийство малолетнего». Устанавливаются мотивы произошедшего и иные обстоятельства, имеющие значение для расследования», — рассказал Федеральному агентству новостей старший помощник руководителя СУ СК России по Забайкальскому краю Егор Марков.

Подозреваемого задержали практически на месте преступления. Он был в состоянии сильного алкогольного опьянения.

«Предположительно, убийство произошло из-за ремонта, который делала многодетная семья у себя в квартире, — рассказал ФАН источник в правоохранительных органах. — Пьяный сосед взял ружье 12-го калибра, вышел с ним в подъезд и дробью выстрелил в деревянную дверь. За ней оказалась 9-летняя девочка, которая от полученных ранений скончалась в карете скорой помощи».

Стрелок сейчас находится в изоляторе временного содержания.

«Семья, в которой произошла трагедия, воспитывала троих детей. Она на хорошем счету и не состоит на учетах в правоохранительных органах и социальных службах. Погибшая хорошо училась в школе и отличалась примерным поведением. Злодей ранее судим за повторное управление автомобилем в пьяном виде», — дополнил источник.

Если вина мужчины будет доказана в суде, то ему грозит до 20 лет лишения свободы.