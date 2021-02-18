Число заявлений о банкротстве в Прикамье за полтора месяца выросло на 55%

Пермь, 18 февраля. В картотеке Арбитражного суда появилась информация о количестве заявлений о банкротстве в Прикамье. За полтора месяца 2021 года оно выросло на 55% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда было зарегистрировано 334 заявления.

Специалисты связывают это с тем, что в начале января закончился мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для организаций и ИП, пострадавших от пандемии отраслей.

По данным УФНС по Пермскому краю, в прошлом году в Прикамье число вновь зарегистрированных коммерческих организаций снизилось по сравнению с 2019 годом на 25%. При этом на 37% стало меньше ликвидаций юрлиц в бизнесе.

К примеру, в соседней Свердловской области в 2020 году коммерческих организаций зарегистрировано на 16% меньше, чем годом ранее. Ликвидировано меньше на 23%.