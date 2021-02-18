Мэра Кито судят за незаконную закупку фальшивых ПЦР-тестов

Кито, 18 февраля. Судебные слушания в отношении мэра Кито Хорхе Юнды и еще шести человек начались в Эквадоре. Градоначальника обвиняют в нелегальной закупке ПЦР-тестов на во время пандемии, сообщил офис генерального прокурора страны в Twitter.
#ATENCIÓN | #Pichincha: se instala audiencia de vinculación del alcalde de #Quito, Jorge Y. M., y 6 personas más a la instrucción fiscal abierta por #FiscalíaEc, por el presunto delito de peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas para #Covid_19. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/UfL5AeSzOx— Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 16, 2021
Слушания проходят в провинциальном суде Пичинчи. Обвинение представило доказательства, полученные в ходе расследования. Прокурор провинции Альбрето Сантильан заявил, что будет требовать предварительного заключения мэра Юнды и остальных шести фигурантов. Тем не менее адвокат Юнды Хуан Пабло Альбан заверил, что судья не принимал решения о помещении мэра под стражу.
Хорхе Юнде теперь запрещено покидать Эквадор; к нему будет прикреплен электронный датчик для отслеживания его местоположения. Такое же решение суд принял по отношению к Линде Г., Дэйзи Х. и Эрику А.. Сотрудники Секретариата по вопросам здравоохранения Кито Химена Абарка, Джессика К. и Марко Р. были заключены под стражу.
Кроме того, суд отдал распоряжение о блокировании банковских счетов и запрет на продажу недвижимого имущества на пять млн долларов для всех осужденных.
Фальшивые тесты на COVID-19
Мэра Юнду и остальных обвиняют в незаконной покупке 100 тыс. ПЦР-тестов в апреле 2020 года. В процессе расследования прокуратура установила, что тесты на COVID-19, купленные у компании Salumed, были фальшивыми. Мэр города знал об этом, но все равно распорядился использовать фальшивые ПЦР-тесты и не привлек компанию к ответственности.
Секретарь по вопросам здравоохранения Химена Абрака предупреждала Юнду, что тесты не соответствуют государственным и международным стандартам. Мэр, однако, все равно отдал распоряжение об их применении.
Papito, usted está metido en el rollo hasta las orejas.— Francisco X. Dávalos (@fdavaloso) February 16, 2021
La narrativa del "Alcalde Humanitario" no le va a salvar de su irresponsabilidad.#sorrynotsorry
Texto de: #4P @4pelagatos4
CC: @SoyCastillo593 pic.twitter.com/AA1DMl3DFu
По словам Юнды, он сделал это, чтобы «защитить жителей Кито».
«У меня чистая совесть, наш следующий шаг — получить вакцины для Кито. Если я буду заключен под стражу, чтобы спасти жизни, я сделаю это с гордо поднятой головой», — написал Хорхе Юнда на своей странице в Twitter.
Mañana es la audiencia de vinculación por la adquisición de pruebas COVID que protegieron a los quiteños, tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto!!— Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 16, 2021
Согласно последним данным, в Эквадоре было зафиксировано более 268 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 15 тыс. подтвержденных летальных исходов.