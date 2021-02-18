Мэра Кито судят за незаконную закупку фальшивых ПЦР-тестов

Кито, 18 февраля. Судебные слушания в отношении мэра Кито Хорхе Юнды и еще шести человек начались в Эквадоре. Градоначальника обвиняют в нелегальной закупке ПЦР-тестов на во время пандемии, сообщил офис генерального прокурора страны в Twitter.

#ATENCIÓN | #Pichincha: se instala audiencia de vinculación del alcalde de #Quito, Jorge Y. M., y 6 personas más a la instrucción fiscal abierta por #FiscalíaEc, por el presunto delito de peculado en la compra irregular de 100.000 pruebas para #Covid_19. #FiscalíaContraElDelito pic.twitter.com/UfL5AeSzOx — Fiscalía Ecuador (@FiscaliaEcuador) February 16, 2021

Слушания проходят в провинциальном суде Пичинчи. Обвинение представило доказательства, полученные в ходе расследования. Прокурор провинции Альбрето Сантильан заявил, что будет требовать предварительного заключения мэра Юнды и остальных шести фигурантов. Тем не менее адвокат Юнды Хуан Пабло Альбан заверил, что судья не принимал решения о помещении мэра под стражу.

Хорхе Юнде теперь запрещено покидать Эквадор; к нему будет прикреплен электронный датчик для отслеживания его местоположения. Такое же решение суд принял по отношению к Линде Г., Дэйзи Х. и Эрику А.. Сотрудники Секретариата по вопросам здравоохранения Кито Химена Абарка, Джессика К. и Марко Р. были заключены под стражу.

Кроме того, суд отдал распоряжение о блокировании банковских счетов и запрет на продажу недвижимого имущества на пять млн долларов для всех осужденных.

Фальшивые тесты на COVID-19

Мэра Юнду и остальных обвиняют в незаконной покупке 100 тыс. ПЦР-тестов в апреле 2020 года. В процессе расследования прокуратура установила, что тесты на COVID-19, купленные у компании Salumed, были фальшивыми. Мэр города знал об этом, но все равно распорядился использовать фальшивые ПЦР-тесты и не привлек компанию к ответственности.

Секретарь по вопросам здравоохранения Химена Абрака предупреждала Юнду, что тесты не соответствуют государственным и международным стандартам. Мэр, однако, все равно отдал распоряжение об их применении.

Papito, usted está metido en el rollo hasta las orejas.

La narrativa del "Alcalde Humanitario" no le va a salvar de su irresponsabilidad.#sorrynotsorry

Texto de: #4P @4pelagatos4

CC: @SoyCastillo593 pic.twitter.com/AA1DMl3DFu — Francisco X. Dávalos (@fdavaloso) February 16, 2021

По словам Юнды, он сделал это, чтобы «защитить жителей Кито».

«У меня чистая совесть, наш следующий шаг — получить вакцины для Кито. Если я буду заключен под стражу, чтобы спасти жизни, я сделаю это с гордо поднятой головой», — написал Хорхе Юнда на своей странице в Twitter.

Mañana es la audiencia de vinculación por la adquisición de pruebas COVID que protegieron a los quiteños, tengo la conciencia tranquila, nuestro siguiente paso, conseguir vacunas para Quito, si tengo que ir preso por salvar vidas, me iré con la frente en alto!! — Jorge Yunda Machado (@LoroHomero) February 16, 2021

Согласно последним данным, в Эквадоре было зафиксировано более 268 тыс. случаев заражения коронавирусом и более 15 тыс. подтвержденных летальных исходов.