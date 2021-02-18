Руководитель «Нафтогаза» Коболев призвал остановить «Северный поток — 2»

Киев, 18 февраля. Украина не должна лишиться транзита газа в западную Европу, заявил глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев.

Сейчас украинская ГТС, по словам Коболева, является «частью системы обороны». Изменение географии поставок газа изменит ситуацию.

«Тогда наша страна станет гораздо более уязвимой перед российской агрессией. Именно поэтому остановить «Северный поток — 2» — это без преувеличения вопрос жизни или смерти для наших граждан», — подчеркнул глава «Нафтогаза» на своей странице в социальной сети Facebook.