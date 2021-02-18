Мясников нашел связь между скоростью распространения COVID-19 и смертностью

Москва, 18 февраля. Постулат «выигрывая в силе, проигрываешь в скорости» применим и к коронавирусной инфекции. Об этом заявил врач и телеведущий Александр Мясников.

Процент смертности от коронавируса напрямую зависит от скорости распространения инфекции. Мясников в своем Telegram-канале отметил, что последние исследования в Европе только подтверждают его заявление.

«По не совсем объяснимым причинам почти в два раза снизилась смертность больных в реанимациях. <...> Научились лечить? Ну, не без этого... Хотя все лекарства те же, что и в первую волну. Да и рекомендации по лечению в реанимациях практически остались те же. «Проигрывает в силе»? Дай-то Бог!» — заявил Мясников.

Ранее доктор Мясников заверил, что уровень смертности у нового «британского» штамма коронавируса ничуть не выше обычного. В противном случае «все бы уже вымерли».