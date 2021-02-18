Счетная палата оценила госпрограмму содействия вузам «5-100»

Москва, 18 февраля. Вузы в российских регионах, участвующие в проекте «5-100», не смогли попасть в сотню лучших университетов мира. Однако расставили приоритеты для дальнейшей работы.

Счетная палата оценила программу повышения конкурентоспособности на примере трех региональных вузов-участников проекта «5-100». Речь идет о Казанском федеральном университете (КФУ), Санкт-Петербургском национальном исследовательском университете информационных технологий, механики и оптики (ИТМО) и Нижегородском государственном университете (ННГУ) за 2016–2019 год.

Аудиторы отметили, что эти вузы улучшили свои позиции в международных рейтингах, но не выполнили ряд основных показателей. Например, ИТМО по плану должен был оказаться на 200–300 месте, но в итоге не поднялся выше 500 места.

Впрочем, как считают аудиторы, программа помогла вузам расставить приоритеты и акценты для дальнейшей деятельности. Более того, некоторые из них все же улучшили свои результаты.

В «5-100» по повышению конкурентоспособности вузов России принял участие 21 вуз. В проекте ранее говорили, что большинство отечественных вузов демонстрируют положительную динамику.