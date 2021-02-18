Провизор Булыгина назвала отличия оригинальных лекарств от дженериков

Москва, 18 февраля. Дешевые аналоги качественных препаратов не всегда эффективны, а иногда и опасны. Об этом заявила провизор Ирина Булыгина.

Несколько десятков заводов производят лекарственные средства на основе одних и тех же действующих молекул, которых не так много. У каждого производителя своя технология, а значит вспомогательные и связующие вещества, поэтому нельзя сравнивать бренд с дженериком, предупредила провизор в беседе с телеканалом «360».

«Когда дженерик выпускается в оборот, делается так называемая биоэквивалентность или усеченные клинические испытания, потому что это не так затратно по деньгам и времени», — отметила Булыгина.

Человек может купировать головную боль с помощью аналога, но хронические заболевания лучше лечить качественными препаратами. Дженерики в ряде случаев могут привести к побочным эффектам.

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова ранее объявила об увеличении объема производства дефицитных препаратов для борьбы с раком. Всего за четверть года количество производимых упаковок в месяц выросло с 680 тыс. до 2,4 млн штук.