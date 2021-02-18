Кадыров передал наследному принцу Абу-Даби послание от Путина

Грозный, 18 февраля. Глава Чечни Рамзан Кадыров в ходе своего визита передал наследному принцу Абу-Даби Мухаммеду бен Заиду аль-Нахайяну послание от президента России Владимира Путина.

Российский лидер, как указал Кадыров, «с удовлетворением отметил продуктивный и многоплановый характер российско-эмиратских отношений». Путин выразил признательность за инициативу передать жителям северокавказских республик средства индивидуальной защиты во время пандемии коронавируса.

Глава российского государства также указал, что Москва придает большое значение взаимодействию в борьбе с опасным вирусом.

«Президент напомнил, что российская вакцина «Спутник V» недавно зарегистрирована в ОАЭ для применения в экстренных случаях, и Россия готова наладить поставку препарата после третьей фазы клинических испытаний эмиратскими специалистами», — говорится в сообщении Кадырова в соцсети «ВКонтакте».

Кадыров сообщил, что в ходе встречи с наследным принцем Абу-Даби обсуждались вопросы сотрудничества между ОАЭ и Чечней. Стороны выразили готовность в укреплении сотрудничества.

Рамзан Кадыров проводит рабочие встречи с наследным принцем Абу-Даби уже не первый год. Он неоднократно отмечал дружеский характер бесед.