Жителям Сахалина расскажут о материнском капитале по телефону

Южно-Сахалинск, 18 февраля. Сахалинское отделение ПФР проведет прямую телефонную линию на тему федерального материнского капитала. Она пройдет в пятницу с 10 до 12 часов дня.

Жителям острова расскажут о процедуре оформления маткапитала, и на какие цели можно потратить эти деньги. В этом году размер маткапитала составляет 483 881 рубль для семей с одним ребенком, при наличии второго ребенка его размер возрастает до 639 431 рубля.

Претендовать на эту государственную выплату могут все родители, у которых до конца 2026 года родятся дети. Аналогичное правило распространяется на приемных детей.

Депутаты Госдумы от ЛДПР предложили расширить список получателей материнского капитала. Они считают, что выплату должны распространить на рождение третьего и последующих детей, а также на многодетных отцов.