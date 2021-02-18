Большинство пациентов с COVID-19 страдает от проблем с сердцем

Москва, 18 февраля. Почти половина переболевших COVID-19 в тяжелой форме сталкиваются с болезнями сердца. К такому выводу пришли ученые из Британии и США.

Медики изучили медицинские данные 148 пациентов, которых госпитализировали с тяжелой формой коронавирусной инфекции. Многие из них во время критической фазы болезни имели повышенный уровень тропонина. Выделение этого белка в кровь происходит при наличии воспаления в артерии, пишет European Heart Journal.

Примерно через месяц после выписки у 50% пациентов были найдены повреждения сердца. Чаще всего речь шла о миокардите, инфаркте и ишемии. В некоторых случаях люди сталкивались сразу со всеми заболеваниями.

Ученые ранее провели исследование на выявление связи между группой крови и риском заболеть COVID-19. Реже всего среди зараженных коронавирусом пациентов встречаются люди с I группой крови.