Американка отсудила у внуков 19 млн долларов

Вашингтон, 18 февраля. Жительница американского штата Флорида отсудила у внуков 19 млн долларов за то, что они недобросовестно распоряжались ее деньгами.

Бабушка Беверли Шоттенстин доверила внукам Эвану и Ави, работавшим в банке JPMorgan Chase, свой капитал. Мужчины выступали в роли финансовых советников и осуществляли без ведома бабушки рискованные операции для получения больших комиссионных.

Адвокаты 93-летней пенсионерки подали иск к внукам с требованием возместить 69 млн долларов. После нескольких месяцев судебных разбирательств суд вынес вердикт: родственники должны выплатить бабушке 19 млн долларов.

В JPMorgan Chase, комментируя инцидент с участием своих сотрудников, указали, что действия мужчин не отражают ценности их компании. Поэтому Эван и Ави были уволены.

В прошлом месяце стало известно о случайном выигрыше американки. Кассир в продуктовом магазине продал женщине не тот билет, который в итоге обогатил ее на миллион долларов.