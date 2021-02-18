Греция может организовать «зеленый коридор» для привитых от COVID-19 россиян

Москва, 18 февраля. Власти Греции задумались о признании российской вакцины «Спутник V». Это позволит сформировать «зеленый коридор» для привитых граждан РФ, открыв для них границы.

Греция может последовать примеру Венгрии, которая первой в Европейском союзе одобрила применение вакцины «Спутник V». Как отметила Kathimerini, Афины, признав российскую вакцину, откроют двери для туристов из РФ, которых практически не было в прошлом году.

Регистрация препарата позволит греческому правительству обсуждать с российскими властями «зеленый коридор» для путешественников из РФ, вакцинированных от коронавируса. Такой опыт у Афин уже есть: Греция заключила двустороннее соглашение с Израилем.

«По данным греческого издания, модель, над которой в настоящее время работает правительство Греции, предусматривает открытие границ с беспрепятственным въездом для тех, у кого есть сертификат о вакцинации от COVID-19, а также с ПЦР-тестами на COVID-19 или быстрыми тестами на антигены тех, кто не привит», — пишет АТОР.

Пандемия коронавируса охватила практически все страны мира. Только спустя год с момента появления опасного вируса некоторые страны постепенно начинают снимать ограничения.