Вину за неудачное падение сосульки с балкона могут понести УК и собственник

Москва, 18 февраля. Общие балконы, козырьки подъездов и крыши жилых домов находятся в зоне ответственности управляющей компании и жилищного кооператива.

Они обязаны следить за чистотой общедомового имущества от наледи и снега, заявила эксперт по недвижимости Высшей школы управления финансами Людмила Анисимова. Регионы в праве в индивидуальном порядке устанавливать правила очистки площадей. В случае несчастного случая вину понесет УК.

Ответственность за чистоту балконов квартир лежит на собственниках. Хозяева не должны самостоятельно их очищать, но должны своевременно оповещать управляющую компанию о возможной опасности. В случае неудачного падения наледи или снега собственник козырька или кондиционера может понести уголовную ответственность.

Ранее житель Крыма пострадал в результате падения сосульки с крыши девятиэтажного дома. Он намерен подавать в суд на управляющую компанию, отвечающую за здание.