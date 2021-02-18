Геронтолог Хавинсон назвал четыре правила для молодости и долголетия

Москва, 18 февраля. Здоровый образ жизни и полезные привычки являются секретом долголетия и молодости тела, рассказал член-корреспондент РАН, профессор Владимир Хавинсон.

Рецепт долголетия от профессора заключается в четырех действиях. Во-первых, он рекомендует уменьшить калорийность рациона и включить в него больше овощей и фруктов. Во-вторых, необходимо ежедневно заниматься физической активностью. В-третьих, стоит отказать от курения и, наконец, снизить употребление алкоголя. Эти меры в комплексе, по словам Хавинсона, помогут достичь желаемого, главное постоянно придерживаться их, передает радио Sputnik.

Особого внимания требует отказ от больших доз алкоголя. Спиртное, по словам профессора, является причиной преждевременного старения, а также отравляет сердце, печень и клетки мозга.

Не только здоровый образ жизни может помочь сохранить молодость. Бороться со старением, сохранить бодрость тела и духа помогут антиоксиданты. На кухне могут оказаться специи, что содержат значительную долю полезных микроэлементов.