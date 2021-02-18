Аналитики определили число рискующих остаться без лицензии банков

Москва, 18 февраля. Около 33 российских кредитных организаций в 2021 году могут потерять лицензию. К такому выводу пришли аналитики рейтингового агентства «Эксперт РА».

На 1 января текущего года индекс здоровья банковского сектора составил 91%, что свидетельствует о рискованной ситуации для некоторых банков. Он демонстрирует ожидания рейтингового агентства о доле банков, которые не допустят дефолта в течение года. Показатель, по мнению экспертов, продолжит укрепляться, но высоких темпов роста не будет.

«Возврату сектора на докризисную траекторию развития препятствуют не только последствия пандемии, но и сформировавшиеся в прошлом году новые негативные тренды, такие как отток средств населения со срочных вкладов», – говорят аналитики.

Положительная динамика отмечалась в четвертом квартале, так как были реализованы меры, направленные на сокращение числа неустойчивых банков. Всего с рынка в прошлом году ушли 16 кредитных организаций, еще девять лицензий аннулировали по инициативе собственников, а в результате реорганизации 13 участников рынка перестали существовать.

В России может продолжаться смягчение денежно-кредитной политики. Это приведет к росту проинфляционных рисков. Об этом рассказала глава Центрального банка страны Эльвира Набиуллина.