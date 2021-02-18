Укупник рассказал, как дерзость Челобанова вскружила голову Пугачевой

Москва, 18 февраля. Музыкант Аркадий Укупник был свидетелем знакомства певицы Аллы Пугачевой и композитора Сергея Челобанова. Он рассказал в эфире шоу «Судьба человека» подробности той встречи.

Однажды Укупник вместе с Челобановым пришли к Алле Борисовне в гости. На дружеской встрече он познакомил певицу с Сергеем. Они выпивали, обсуждали песни. В какой-то момент Сергей позволил себе дерзость, которую впоследствии вскружила голову Пугачевой.

«Сергей Васильевич обратился к Алле Борисовне со словами: «Слышь, Маш». И это ее так поразило, что ушел от Аллы я уже один. Все Пугачеву боялись, а тут — «Слышь, Маш!» Так началась история любви Пугачевой и Челобанова», — сказал Укупник.

Артисты счастливо жили вместе около трех лет. Потом их чувства угасли, и они разошлись.

Вторая супруга Укупника Марина была очень удивлена этому повороту. Спустя несколько лет она сказала Алле: «Как ты могла променять такого мужика, Челобанова, на Киркорова!». Узнав это, король российской эстрады обиделся и долго не общался с семьей Укупника. Потом все же отношения нормализовались.

Сейчас Алла Борисовна замужем за юмористом Максимом Галкиным, который моложе ее на 27 лет. Пара воспитывает двух детей Гарри и Лизу, родившихся с помощью суррогатной матери.