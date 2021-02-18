Производитель «Ангары» рассказал об интересе коммерческих заказчиков к ракете

Москва, 18 февраля. Первые коммерческие заказчики обратились в центр Хруничева после декабрьского запуска ракеты «Ангара». Они хотят обсудить возможность проведения пусков на ракете.

Генеральный директор Государственного космического научно-производственного центра им. Хруничева Алексей Варочко подтвердил интерес коммерческих заказчиков. Но не уточнил, кто именно это.

«Без подробностей могу лишь рассказать, что после проведенного пуска на нас вышло несколько заказчиков, которые готовы с нами работать», — сказал Варочко в беседе с РИА Новости.

В свою очередь генеральный конструктор конструкторского бюро «Салют» Сергей Кузнецов сообщил, что интерес проявляют к легкой версии ракеты «Ангара-1.2».

В конце прошлого года «Ангара» проходила летные испытания. По мнению главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина, ракета является «первой успешной ласточкой». Рогозин добавил, что «Ангара» — прорыв в космонавтике.