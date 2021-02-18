Переболевшим COVID-19 может хватить одного этапа вакцинации

Тель-Авив, 18 февраля. Люди, успевшие переболеть COVID-19, могут обладать достаточным количеством антител к коронавирусу, чтобы им хватило одной дозы вакцины, считают американские ученые.

Исследование ученых прокомментировала заведующая терапевтическим отделением израильской больницы Шамир Асаф А Рофе, врач-инфекционист Галина Гольцман. Она считает, что теоретически такое действительно возможно с точки зрения иммунологии. Как это будет на практике, никто не знает.

«Вполне возможно, что прививка, которая станет бустером, заставит организм, который помнит эту инфекцию, вырабатывать намного больше антител. По законам науки это звучит логично. Практически это ничего нам не дает, так как мы не знаем, сколько будет держаться высокое содержание антител», — подчеркнула Гольцман в беседе с РИА Новости.

Инфекционисты ранее назвали причины ошибочных результатов теста на наличие антител. На это могут повлиять индивидуальные особенности организма и время сдачи анализов.