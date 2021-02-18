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Украина собирается вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca

Украина собирается вакцинироваться от коронавируса препаратом AstraZeneca

Киев, 18 февраля. Украина получит первые 500 доз препарата AstraZeneca до конца этой недели, заявил министр здравоохранения страны Максим Степанов.

Он сообщил, что прививочная кампания в стране начнется сразу, как только будет получена первая партия препарата, сообщают СМИ. Вакцина от коронавируса, которую планирует получить Киев производится в Индии компанией Serum Institute of India.

Также была информация, что Украина может использовать вакцину Pfizer. По словам Степанова, оформление необходимой документации проходит финальную стадию. Разрешение на ее использование будет получено в ближайшее время, заявил министр здравоохранения страны.

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