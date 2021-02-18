Сильные снегопады в Европейской России станут нормой из-за перемен климата

Москва, 18 февраля. Потепление климата будет способствовать увеличению частоты таких явлений, как снегопады с большим количеством осадков.

Научный руководитель Гидрометцентра РФ Роман Вильфанд в беседе с РИА Новости рассказал, что на данный момент повторяемость подобных явлений небольшая, однако, по некоторым оценкам, снегопады стали выпадать гораздо чаще, и в будущем их периодичность будет увеличиваться.

Потепление климата будет отражаться на частоте подобных событий, но будут и бесснежные периоды, как в прошлом году, подчеркнул ученый.

В конце прошлой рабочей недели в Москве выпало рекордное количества снега. По словам Вильфанда, 13 февраля для столицы стало первым за 142 года днем с таким количеством выпавших осадков.