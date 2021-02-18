Перечислены российские регионы с высоким социально-экономическим показателем

Москва, 18 февраля. Фонд развития гражданского общества провел исследование и выявил российские регионы с высоким социально-экономическим показателем. Лидером стал Ямало-Ненецкий автономный округ.

В тройку лидеров попали Магаданская область и Чукотка. При этом Москва и Петербург оказались во второй пятерке: столица заняла шестое место, а город на Неве — десятое.

В первой десятке рейтинга оказались Ненецкий автономный округ, Сахалинская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Якутия и Мурманская область. Места с 11 по 20 заняли Красноярский край, Тюменская область, Коми, Московская область, Камчатский край, Иркутская, Ленинградская и Калужская области, Хабаровский край и Татарстан.

Рейтинг основан на нескольких показателях. Специалисты оценивали среднемесячную зарплату, прожиточный минимум, отношение регионального продукта к численности экономически активного населения, указали «Известия».

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