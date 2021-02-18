Движение поездов в Амурской области затруднено после схода с путей 25 вагонов

Благовещенск, 18 февраля. Десятки вагонов грузового поезда с углем сошли с рельсов в Амурской области. Информацию об этом подтвердил источник в главном управлении МЧС по региону.

Авария произошла на железнодорожной станции Ангарич в Сковородинском районе. Инцидент спровоцировал задержку нескольких рейсов: Владивосток — Омск и Самара — Владивосток.

Для устранения последствий происшествий на место событий убыли восстановительные поезда. В связи с работами также ожидается задержка рейсов Тында — Хабаровск и Владивосток — Москва. Причины и обстоятельства случившегося выясняются.

«Произошел сход, по уточненной информации, 25 вагонов грузового поезда. Пострадавших нет, угрозы экологической безопасности нет», — говорится в заявлении пресс-службы регионального ведомства.

Три вагона грузового поезда ранее сошли с путей в Омской области. Для ликвидации последствий потребовались усилия железнодорожников и восстановительной техники, в частности двух специальных составов.