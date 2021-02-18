ЛДПР предложила допускать на выборы россиян с судимостью

Москва, 18 февраля. Осужденным россиянам могут позволить участвовать в избирательном процессе. Законопроект внес в Госдуму член ЛДПР Сергей Иванов.

Соответствующий документ опубликован в электронной базе нижней палаты парламента. На данный момент по действующему законодательству граждане, совершившие определенные административные правонарушения или осужденные по ряду уголовных статей, не имеют права быть избранными.

Депутаты подчеркивают, что участие в выборах отбывших наказание или осужденных по ряду административных или уголовных статей не может быть ограничено федеральным законом, сообщают РИА Новости. Они объясняют это тем, что баллотирование «не представляет угрозы основам конституционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства».

Ранее сообщалось, что депутаты от фракции ЛДПР предложили расширить перечень получателей материнского капитала. Маткапитал предлагается распространить на рождение третьего и последующего детей.