Миро возмутили амбиции мужа Бородиной наставлять женщин на «верный путь»

Москва, 18 февраля. Бизнесмен Омар Курбанов анонсировал тренинг для одиноких женщин. Скандально известный блогер Лена Миро, не стесняясь в выражениях, «прошлась» по предпринимателю и его жене.

Недавно муж телеведущей Ксении Бородиной заявил, что хочет помочь женщинам идти «верным путем». Он намерен раскрыть для всех желающих секреты по поиску счастья.

«Я просто в шоке, от того, как много женщин пытаются построить идеальные отношения, но идут неверным путем», — рассуждал Курбанов.

Мимо такого громкого заявления не смогла пройти Миро. Она резко негативно восприняла «щедрое» предложение предпринимателя и подвергла критике не только его коучинг «для куриц», но и жену.

«А что же ты — да-да, именно ты — не помог своей бабе? <...> Что с ней не так, и почему ты не смог помочь этой до ужаса зажатой, закованной в цепи комплексов женщине?» — вопросила блогер в своем LiveJournal.

Девушка указала и на чрезмерное увлечение супругами фотошопом. Миро заметила, что Бородина постоянно ретуширует свои снимки до такой степени, что становится неузнаваемой. Самого предпринимателя блогер окрестила «сплошным ходячим фотошопом без определенного рода деятельности».

«Впрочем, род деятельности тут предельно понятен: муж Бородиной, по совместительству — дрессировщик породистых котов, купленных на деньги жены, и коуч для куриц в Instagram, зашедших в твой аккаунт по одной и только по одной причине: ты — муж Бородиной, не более того», — едко добавила девушка.

Лена Миро давно известна своими категоричными и бескомпромиссными высказываниями в адрес звезд отечественного шоу-бизнеса. Недавно блогер выразила мнение, что телеведущую Ксению Собчак ждет скорый развод с режиссером Константином Богомоловым, поскольку творец не может находиться рядом с женщиной «в костюме лошади».