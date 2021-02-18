Физик Шамин раскрыл назначение «черного датчика» на китайских смартфонах

Москва, 18 февраля. Датчик инфракрасного излучения (ИК) позволяет без подключения к Сети и регистрации передавать данные с одного смартфона на другой.

Такой способ небезопасен из-за своей простоты подключения, пояснил директор Физико-технологического института РТУ МИРЭА Роман Шамин. ИК-порт сейчас можно встретить далеко не на всех устройствах, производители Apple и Samsung не устанавливают такие датчики на свои гаджеты, передает «Прайм».

«Однако такое подключение не всегда безопасно с точки зрения сохранения конфиденциальности данных, поскольку простота подключения может быть причиной несанкционированного доступа к смартфону в зависимости от его настроек безопасности», — отметил специалист.

Несмотря на удобство ИК-порта, будущее вовсе не за ним. Люди будут управлять «умным домом» с помощью глобальной Сети.

Аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина ранее объяснила, как распознать наличие вирусов на смартфоне. На «заражение» может указывать необычное поведение устройства.