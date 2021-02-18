Аналитики подсчитали годовые расходы владельца автомобиля в России

Москва, 18 февраля. Содержание автомобиля обходится россиянам примерно в 108 тысяч рублей в год. К такому выводу пришли аналитики сервиса «СберАвто».

Порядка 57 тысяч рублей уходит на покупку бензина. За основу брался бензин АИ-95 по цене 47,5 рубля за литр и средний годовой пробег в 15 тысяч километров. Еще 23 тысячи рублей тратятся на расходные материалы, а плановый осмотр у официального дилера обойдется в среднем в 15 тысяч рублей, передает РИА Новости.

Оформление полиса ОСАГО для автовладельца с низким стажем будет стоить около 9,3 тысячи рублей. Транспортный налог на территории России составляет от 900 до 5 тысяч рублей в зависимости от субъекта.

С 1 марта в России начинают действовать новые правила техосмотра автомобиля. Диагностические карты, которые выданы без проведения осмотра, будут считаться недействительными.