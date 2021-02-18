Инфекционисты назвали причину ошибочных результатов теста на антитела

Москва, 18 февраля. Время сдачи анализов и индивидуальные особенности организма человека могут повлиять на результаты теста на антитела к коронавирусу, заявили инфекционисты.

Анализ иногда может показать ошибочный результат. Это происходит, к примеру, из-за того, что у перенесшего COVID-19 человека антитела уже успели исчезнуть.

«Скорость выработки антител и скорость их распада у людей разная, и на это влияет много факторов», — подчеркнул специалист по лабораторной диагностике инфекционных заболеваний лаборатории «Гемотест» Дмитрий Гордеев.

Главный врач «Инвитро-Сибирь» Андрей Поздняков ранее объяснил случаи отсутствия антител к коронавирусу после вакцинации. Причина, по его мнению, может быть связана с неправильно выбранным лабораторным исследованием.