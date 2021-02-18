Укупник рассказал, как Пугачева открыла ему двери на сцену

Москва, 18 февраля. Музыкант Аркадий Укупник некоторое время был продюсером и не выходил на сцену как артист. Однако все изменила звезда советской и российской эстрады Алла Пугачева.

Укупник один из первых организовал корпоративную студию для записи песен. Однажды в его студию пришли записываться дочь Примадонны Кристина Орбакайте и тогда еще зять Владимир Пресняков. Кристина спела два дубля, а на третьем сильно повздорила со своим возлюбленным, и они ушли.

Укупнику пришлось собирать полноценный трек из записанных дублей. Алле Борисовне понравился результат, предложенный музыкантом. Решено было сделать клип, и Примадонна выступила режиссером.

«Это и был момент знакомства. Я пришел на съемку, тряслись поджилки, через час осмелел и стал что-то комментировать. Алла повернулась: мальчик, тебя здесь много, говорит. И я заткнулся. Позже я стал вхож в этот дом. Позже я принес ей показать кассету группы «Кармен», я был их продюсером. Алла перезвонила: «Парни еще сырые, а вот на обратной стороне ты поешь? Вот тебя я возьму»», — поедлился Укупник в эфире программы «Судьба человека».

Так артиста пригласили на «Рождественские встречи», и он начал свой творческий путь на российской эстраде.

Слухи о том, что Примадонна «всесильна» в сфере шоу-бизнеса ходят давно. Многие считают, что Пугачева способна не только поднять неизвестную звездочку на «Олимп» эстрады, как это вышло с Укупником, но и оборвать карьеру. Так, певец Михаил Муромов, запомнившийся слушателям хитом «Яблоки на снегу» недавно заявил, что Алла Борисовна «убила» его творческую будущность.